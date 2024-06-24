Боррель пригрозил Грузии "закрыть дверь в ЕС"

В самой Грузии надеются вступить в Евросоюз к 2023 году

Евросоюз "закроет дверь" для Грузии, если официальный Тбилиси продолжит нынешний курс. Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Двери ЕС открыты для Грузии сейчас. Но, если правительство продолжит делать то, что делает, эти двери будут закрыты", - сказал он в начале заседания Совета Евросоюза.

Ранее Евросоюз раскритиковал Грузию за принятие закона об иностранных агентах. Документ несовместим с ценностями и стандартами ЕС, говорил ранее Жозеп Боррель.

После вступления в силу закона об иноагентах санкции в отношении Грузии ввели США. Под них попали несколько десятков грузинских граждан, связанных с правящей партией "Грузинская мечта".

В самой Грузии при этом не оставляют надежд на вступление в Евросоюз. На прошлой неделе премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что страна намерена сделать это уже к 2030 году.



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