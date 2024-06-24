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В Баку мужчина открыл огонь из охотничьего ружья

10:54
  • понедельник
  • 24 июня 2024

Погибли четверо

 

В Баку рецидивист расстрелял четырех человек из охотничьего ружья.

Инцидент произошел в поселке Шувелан Хазарского района столицы Азербайджана. Неоднократно судимый и находящийся в розыске местный житель Ровшан Аллахвердиев попытался скрыться. Он прикрывался за спинами членов своей семьи и открыл огонь из охотничьего ружья марки Lancaster.

Во время задержания он убил трех полицейских и одного мирного жителя. Аллахвердиев был нейтрализован сотрудниками правоохранительных органов, передает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

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