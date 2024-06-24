В Севастополе после атаки ВСУ ввели режим ЧС

Это сделано, чтобы быстрее справиться с последствиями

Режим ЧС регионального уровня введен в Севастополе после атаки ВСУ.

Это следует из документа, опубликованного на сайте правительства республики. Указ подписал губернатор Михаил Развожаев.

Режим ЧС позволяет оперативно задействовать все силы и ресурсы разных уровней для устранения последствий происшествия.

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять американских ракет ATACMS. Силы ПВО сбили четыре из них, пятая "отклонилась от траектории полета". Ее боевая часть сдетонировала над городом, часть суббоеприпасов упали на пляж в Учкуевке.

Четыре человека погибли, 151 пострадал. До 20 пострадавших планируют отправить на лечение в Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"