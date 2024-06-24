Водитель автобуса рассказал, как вывозил людей после удара ВСУ в Севастополе

Мария Захарова призвала ООН осудить действия Украины

Севастополь накануне подвергся варварскому обстрелу со стороны ВСУ. Погибли четыре человека, более 150 - пострадали. Объявлен траур, власти ввели режим ЧС. Операции в больницах не прекращались всю ночь. По поручению президента в регион прибыла сводная бригада врачей. Решается вопрос о транспортировке тяжелораненых в Москву.

Севастополь скорбит. В городе день траура. Люди приходят в храмы, молятся о здравии пострадавших и служат панихиды по невинно убиенным. К постоянным воздушным тревогам и отражению ракетных атак ВСУ в городе уже привыкли. Но удар по мирным жителям на пляже, да ещё и в праздник Святой Троицы, для многих стал полной неожиданностью и шоком.

Украина нанесла удар оперативно-тактическими ракетами "АТАКМС", которые Киеву передали из США. По сообщению Минобороны, полетные задания для такого вооружения вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. Кроме того, в акватории Черного моря был замечен беспилотник НАТО, который обычно сопровождает все атаки на полуостров. Из района Одессы подлетное время такой ракеты не более 3 минут. При этом использовались кассетные боеприпасы, рассчитанные на массовое поражение, что и произошло в районе пляжа под Севастополем.

Четверо погибших и 151 пострадавший. Ночью по поручению Президента в Севастополь прибыла сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи из Москвы и психологи МЧС.

По результату осмотра врачи приняли решение о необходимости транспортировать в Москву порядка 20 пациентов. Жертв могло быть ещё больше, если бы не взаимопомощь севастопольцев. В городе благодарят всех неравнодушных - тех, кто пришёл на помощь в первые минуты после теракта. Спасатели направляли людей в укрытие, работники кафе оказывали медицинскую помощь. Водитель автобуса вывез более 300 человек. Сам принял решение уйти с маршрута.

"Пока ехал вниз, прогремели взрывы. Приехал вниз — начали уже выбегать оттуда люди с круглыми глазами, напуганные. Начал их вывозить...", - рассказал Александр.

Всю ночь люди несли цветы и игрушки к стихийным мемориалам, которые появились во многих городах полуострова. Представитель МИДа Мария Захарова призвала ООН осудить действия Украины. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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