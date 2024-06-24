ЕС принял 14-й пакет санкций против России

Ограничен транзит российского СПГ

Евросоюз официально утвердил 14-й пакет антироссийских санкций. Решение озвучил Совет ЕС.

В черный список попали 116 физических и юридических российских лиц. Введены ограничения на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты. При этом ЕС продолжит закупать российский СПГ, но запретит его реэскпорт.

Также Евросоюз запретил своим авиакомпаниям выполнять чартеры и частные перелеты по всему миру по заказу российских физических и юридических лиц.

Как сообщила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, сразу же после принятия 14-го пакета, ЕС начнет работать над 15-м пакетом санкций.

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