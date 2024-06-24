Помощь пострадавшим в Севастополе оказывают лучшие врачи столицы

В город привезли все необходимые медикаменты и расходные материалы

Пострадавшим во время атаки ВСУ в Севастополе оказывают помощь лучшие московские медики. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает РИА Новости. Она отметила, что в приморский город доставлены все необходимые медикаменты и расходные материалы.

В Севастополь приехали реаниматологи, хирурги, анестезиологи и травматологи. Они представляют такие серьезные медицинские организации, как НИИ им. Склифосовского, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. А также больницы святого Владимира и Морозовской.

Напомним, накануне днем ВСУ нанеси удар по Севастополю. Использовались пять американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. Подрыв одной из ракет в воздухе привел к жертвам среди мирных жителей. Четверо погибли. Еще 151 человек получил ранения.

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