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В Абхазии задержали подозреваемых в убийстве на границе с Россией

11:23
  • понедельник
  • 24 июня 2024

На КПП произошла перестрелка

Задержаны подозреваемые в перестрелке и убийстве гражданина Абхазии на границе с Россией.

Об этом в понедельник сообщила прокуратура республики. Личности подозреваемых выясняются. По информации "Sputnik Абхазия", были задержаны четыре человека – один на территории России, трое других — в Абхазии. Еще трое находятся в розыске.

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном хранении и перевозке оружия

Перестрелка на границе России и Абхазии произошла днем 23 июня на КПП "Псоу". Один гражданин Абхазии погиб, еще трое пострадали. Местные СМИ пишут, что причиной перестрелки могли быть бизнес-интересы.

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