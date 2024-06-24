В Абхазии задержали подозреваемых в убийстве на границе с Россией

На КПП произошла перестрелка

Задержаны подозреваемые в перестрелке и убийстве гражданина Абхазии на границе с Россией.

Об этом в понедельник сообщила прокуратура республики. Личности подозреваемых выясняются. По информации "Sputnik Абхазия", были задержаны четыре человека – один на территории России, трое других — в Абхазии. Еще трое находятся в розыске.

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Перестрелка на границе России и Абхазии произошла днем 23 июня на КПП "Псоу". Один гражданин Абхазии погиб, еще трое пострадали. Местные СМИ пишут, что причиной перестрелки могли быть бизнес-интересы.

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