38 человек с признаками ботулизма остаются на ИВЛ

В больницах лежат 218 человек

На сегодняшний день в российских больницах остаются 218 человек с признаками ботулизма.

38 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил РИА Новости помощник главы Минздрава. По данным на утро понедельника, выписан 151 человек.

С 14 июня с признаками ботулизма в больницах оказались более 300 человек. Это жители Москвы, ряда городов Подмосковья, Нижнего Новгорода и Казани. По данным telegram-канала "112", в географию распространения ботулизма в России добавились три области - Ярославская, Тамбовская и Костромская области. Там госпитализированы еще четыре человека.

Все пострадавшие ели салат с фасолью, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен". Более 172 тонн опасных товаров изъято из оборота. Возбуждено уголовное дело, задержаны четыре человека.

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