Опубликованы кадры изнутри сожженной в Дербенте синагоги

Здание полностью выгорело

Глава Дагестана Сергей Меликов приехал в сожженную накануне террористами синагогу в Дербенте. На кадрах изнутри синагоги видно, что здание полностью выгорело.

Синагога Келе-Нумаз в Дербенте была построена больше ста лет назад. В 2009 году ее полностью реконструировали.

Террористическая атака на Дагестан произошла в воскресенье вечером. Неизвестные совершили вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье "Террористический акт".

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