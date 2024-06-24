Пожар вспыхнул на заводе по производству батарей в Южной Корее

Погибли, по предварительным данным, 20 человек

Более 20 человек погибли на южнокорейском заводе по производству батарей. Предприятие полыхало несколько часов. Об этом сообщает агентство Рёнхап. Отмечается, что тела погибших обнаружили пожарные и полиция.

Возгорание произошло в третьем корпусе завода, расположенном в 50 километрах от южно-корейской столицы. В помещении хранились 35 тысяч литиевых батарей. Горели они на протяжении 4,5 тысяч часов. Сразу после того, как огонь потушили спасатели начали поиски погибших.

Сообщалось, что сразу после возгорания 23 человека перестали выходить на связь. Из них только двое являются гражданами страны. Остальные – иностранцы. По предварительной версии, все они находились на втором этаже здания и не успели выбраться

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