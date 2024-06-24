ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пожар вспыхнул на заводе по производству батарей в Южной Корее

12:44
  • понедельник
  • 24 июня 2024

Погибли, по предварительным данным, 20 человек

Более 20 человек погибли на южнокорейском заводе по производству батарей. Предприятие полыхало несколько часов. Об этом сообщает агентство Рёнхап. Отмечается, что тела погибших обнаружили пожарные и полиция.

Восточные регионы России охватили природные пожары
Природные пожары в Турции унесли жизни 11 человек

Возгорание произошло в третьем корпусе завода, расположенном в 50 километрах от южно-корейской столицы. В помещении хранились 35 тысяч литиевых батарей. Горели они на протяжении 4,5 тысяч часов. Сразу после того, как огонь потушили спасатели начали поиски погибших.

Сообщалось, что сразу после возгорания 23 человека перестали выходить на связь. Из них только двое являются гражданами страны. Остальные – иностранцы. По предварительной версии, все они находились на втором этаже здания и не успели выбраться

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ликвидация возгорания в Южной Корее
Ликвидация возгорания в Южной Корее
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.