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В Севастополе предупредили о неразорвавшихся суббоеприпасах на пляже

12:48
  • понедельник
  • 24 июня 2024

Местных призвали соблюдать меры предосторожности

Взрывотехники и сотрудники Следственного комитета работают на пляже Севастополя, где накануне упали обломки ракеты ВСУ.

На пляже могут оставаться неразорвавшиеся суббоеприпасы, сообщили в антитеррористической комиссии города.

В комиссии призвали всех соблюдать правила поведения при обнаружении мин, снарядов и бомб, передает РИА Новости.

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять американских ракет ATACMS. Силы ПВО сбили четыре из них, пятая "отклонилась от траектории полета". Ее боевая часть сдетонировала над городом, часть суббоеприпасов упали на пляж в Учкуевке.

Четыре человека погибли, 151 пострадал. До 20 пострадавших планируют отправить на лечение в Москву.

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