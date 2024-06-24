В ТиНАО завершили строительство культурного центра

Всего там откроется около 20 студий

В районе Вороново завершено строительство культурного центра, сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. В двухэтажном здании много интересного. Например, залы балета и хореографии. Студии изобразительного искусства. А еще швейная и столярная мастерские. Первых посетителей здесь примут уже в июле.

Современный двухэтажный комплекс с разноцветным витражным остеклением - новый многофункциональный культурный центр в районе Вороново Троицкого административного округа. Уже скоро сюда переедут творческие коллективы и детские студии из старенького Дома культуры в селе Клёново.

"Строительно-монтажные работы длились у нас два с половиной года. Само здание подразумевает обучение детей. Очень здесь продумано зонирование, очень качественное. Хорошие подходы к классам, к буфетной зоне, библиотека на первом этаже", - рассказал Денис Бутусов, заместитель директора казённого предприятия "Развитие московского региона".

Новый культурный центр строили по индивидуальному проекту. На трёх с небольшим тысячах квадратных метров расположились многочисленные мастерские, залы балета и хореографии, библиотека, компьютерный класс и большой зрительный зал с костюмерными, складами для декораций и реквизита.

"Зал у нас укомплектован по последнему слову техники. Очень хорошее стоит оборудование звуковое, световое оборудование. Также у нас есть своя вокально-инструментальная группа, которая уже опробовала данное оборудование и сказала, что оно классом выше, чем она ожидала", - отметил Валерий Попов директор Объединения культурных центров ТиНАО.

Всего здесь откроется около 20 студий: это и художественная мастерская, и вокальная студия, всевозможные танцевальные дисциплины.

Откроются в новом центре и студии декоративно-прикладного творчества. В столярной мастерской всех желающих будут обучать тонкостям работы с ручным и электроинструментом. А это швейный класс с профессиональным оборудованием. Здесь не только научат шить, но планируют создавать костюмы для выступлений артистов.

Для досуга жителей обустроили и прилегающую территорию. Здесь расположились зона для настольных игр и сцена для городских мероприятий. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин, новый культурный центр возвели за счёт средств адресной инвестиционной программы и полностью из российских материалов:

"Готов культурный центр в районе Вороново в ТиНАО. Центр оснастили современным музыкальным и учебным оборудованием. Вход, лифты, подъём на сцену и прочие помещения здания приспособили в том числе для маломобильных граждан. Культурный центр откроет свои двери для гостей уже в июле. Его строительство стало частью масштабного плана развития Троицкого и Новомосковского административных округов".

А в общей сложности свыше двух десятков культурных центров и библиотек уже сегодня работают в новых районах Москвы. Ещё несколько готовятся к открытию в ближайшее время.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"