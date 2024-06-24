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В Москве накрыли банду медиков, незаконно выписывавших препараты

15:02
  • понедельник
  • 24 июня 2024

В день медцентр принимал до 300 человек

В Москве задержаны сотрудники медцентра, которые незаконно выписывали психотропные препараты. Злоумышленники фактически создали крупную преступную сеть.

Когда в учреждение приходили наркозависимые люди, без осмотра и соответствующих показаний, им ставили диагноз. И оформляли сильнодействующие лекарства. После чего псевдопациенты шли в определенные аптеки. Где им выдавали нужный препарат, но без упаковки.

В день медцентр принимал до 300 человек. Каждый платил около 4 тысяч рублей.

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Задержание сотрудников медцентра
Задержание сотрудников медцентра
Задержание сотрудников медцентра
Задержание сотрудников медцентра
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