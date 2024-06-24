В Москве накрыли банду медиков, незаконно выписывавших препараты

В день медцентр принимал до 300 человек
В Москве задержаны сотрудники медцентра, которые незаконно выписывали психотропные препараты. Злоумышленники фактически создали крупную преступную сеть.
Когда в учреждение приходили наркозависимые люди, без осмотра и соответствующих показаний, им ставили диагноз. И оформляли сильнодействующие лекарства. После чего псевдопациенты шли в определенные аптеки. Где им выдавали нужный препарат, но без упаковки.
В день медцентр принимал до 300 человек. Каждый платил около 4 тысяч рублей.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"