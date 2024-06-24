В Подмосковье бойцовские собаки загрызли йоркширского терьера

В инциденте пострадала и хозяйка собаки

Жалобный визг и злобное рычание, доносящиеся с улицы, заставили жителей многоэтажки выглянуть в окна. Во дворе ужасающая картина. Две собаки, предположительно бойцовских пород, набросились на йоркширского терьера – миниатюрную декоративную собачку.

Десятки очевидцев инцидента, но разнимать дерущихся собак взялась женщина. Наталья шла на работу в магазин, расположенный в этом доме, и стала свидетелем происшествия. Рассказывает: любит собак, и сама некоторое время владела бойцовскими собаками. Поэтому вступилась, что называется, со знанием дела.

Наталья показывает поломанный маникюр. Признаётся, только сейчас осознаёт, что это она ещё легко отделалась. А ведь могла и пострадать от зубов разъярённых псов. Но когда увидела такую трагедию, остаться равнодушной не смогла. И на тот момент желание спасти жизнь маленькому Йорку оказалось выше страха.

Все случилось во дворе жилого дома в густонаселенном районе. Судя по большому количеству следов на брусчатке, раны у небольшой собачки после нападения были крайне серьезные.

Как только собак удалось разнять, раненого Йорка подхватил мужчина и отнёс в ближайшую ветклинику в соседнем дворе. Ветеринары незамедлительно принялись за дело. Но травмы оказались крайне тяжёлыми.

"Прибежал мужчина с собакой на руках в очень тяжёлом состоянии. То есть у него руки, он сам в крови был. Просил помочь, чем сможем. На период, когда собака поступила, она уже не подавала признаков жизни. То есть слизистые бледные. При аускультации сердце не бьётся и пульс не прощупывает. То есть были рваные раны в области живота с выпадением внутренних органов", - рассказала Анастасия Жорова, ветеринарный врач общей практики.

Йоркширский терьер погиб. Но в инциденте пострадала и его хозяйка. Собаки несколько раз вцепились ей в руки, когда та спасала своего питомца. Женщина написала заявлению в полицию. Однако соседи признаются: владелица бойцовских собак никакой вины за собой не видит и даже извинений не принесла. При своих явно агрессивных животных она регулярно выгуливает их без намордников и даже поводков. Жители боятся выходить не то чтобы на улицу, даже на лестничную клетку.

Пообщаться с хозяйкой напавших собак не удалось. По предположительному адресу проживания никто не открыл дверь. Тем не менее, соседи обеспокоены. Многие боятся выпускать на улицу своих детей, потому что это уже не первый случай. При этом по сей день никаких мер никем принято не было.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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