Пропавший во время шторма в Москве северный олень Афоня нашелся

Ему предстоит пройти курс реабилитации

Дети, взрослые - все угощают ягелем. Посетителей на этой ферме всегда немало, но сегодня всё внимание Афоне - северному оленю, которого на днях искали всей округой. Самочувствие его хорошее, но, по словам зоологов, он немного отвык от человека.

Если бы Афоня блуждал по лесу больше недели, то мог бы и вовсе забыть о существовании зоофермы. Олени быстро умеют приспосабливаться к новым условиям. Но в подмосковных лесах нет любимого ягеля, без которого этому животному трудно выжить. И отсутствие правильного рациона - далеко не главная опасность.

"В местной среде очень много рысей, собак диких. Плюс, на данный момент у нас лоси есть. У них начинается брачный период, и им нужно с кем-то пободаться, то есть они могли нанести ему вред. И у оленя при укусе клеща вероятность выжить невысокая", - рассказал оленевод Виктор Сегой.

Все эти дни оленёнок прятался в нескольких километрах от зоофермы. Сбежал он во время сильнейшего урагана. Стадо было на свободном выгуле. Когда начался сильный дождь и гроза, Афоня испугался и помчался изо всех сил куда глаза глядели.

Не остановил его даже забор, которым обнесена ферма. Видимо, в организме было столько адреналина, что оленёнок не видел никаких преград.

"Северный олень - очень сильное животное. Для него преград не существует. Он может и перепрыгнуть через забор в состоянии стресса, в спокойном состоянии он этого не сделает никогда, либо может найти слабое место и проломить забор. Опять же, повторюсь, это может быть только в состоянии очень сильного стресса", - пояснила Зоя Барышникова, сотрудник зоофермы.

Оленеводы сразу стали прочёсывать местность, но все усилия были бесполезны. Тогда подключили и социальные сети. Люди сразу же откликнулись. Кто-то видел Афоню, пересекающим автомобильную дорогу, кто-то в лесу или рядом с населёнными пунктами. Эти сообщения помогли сотрудникам парка определиться с границами поиска. Животное выманивали знакомыми ему звуками.

Теперь Афоне предстоит пройти небольшой курс реабилитации. Пока он скитался по лесам, его серьезно покусали насекомые, да и стресс был очень велик. Оленеводы должны убедиться, что его здоровью ничего не угрожает.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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