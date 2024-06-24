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Путин не планирует специальных обращений из-за атак в Дагестане и Севастополе

12:26
  • понедельник
  • 24 июня 2024

Президент глубоко соболезнует родственникам погибших

Никаких специальных обращений Владимира Путина в связи с событиями в Дагестане и Севастополе не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Владимир Путин в воскресенье постоянно получал доклады и давал поручения в связи с произошедшим в обоих регионах.

Песков добавил, что президент глубоко соболезнует родственникам погибших, всем пострадавшим будет оказана помощь.

Террористическая атака на Дагестан произошла в воскресенье вечером. Неизвестные совершили вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье "Террористический акт".

По последним данным, при нападении боевиков погибли 19 человек: 15 полицейских и четверо мирных жителей.

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