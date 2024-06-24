Посла США Линн Трейси вызвали в МИД России

Ей был сделан демарш

Посла США в Москве Линн Трейси вызвали в российский МИД после атаки ВСУ на Севастополь.

Дипломату был сделан демарш, говорится в заявлении министерства иностранных дел России. Вашингтон наравне с Киевом несет ответственность за атаку, так как именно американцы занимаются целенаведением и вводом полетных заданий ракет ATACMS с кассетными боевыми частями.

"США, которые ведут против России гибридную войну и фактически стали стороной конфликта, поставляя ВСУ самые современные вооружения", - отметили в МИД.

Москва подчеркнула, что подобные действия Вашингтона не окажутся безнаказанными.

"Ответные меры обязательно последуют", - подчеркнули в МИД.

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять американских ракет ATACMS. Силы ПВО сбили четыре из них, пятая "отклонилась от траектории полета". Ее боевая часть сдетонировала над городом, часть суббоеприпасов упали на пляж в Учкуевке. Четыре человека погибли, 151 пострадал. До 20 пострадавших планируют отправить на лечение в Москву.

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