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Российские военные нанесли удар по крупному логистическому центру ВСУ

14:42
  • понедельник
  • 24 июня 2024

Там перераспределялось вооружение, поставляемое с Запада

Крупный логистический центр ВСУ был поражен российскими войсками. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России. Отмечается, что на складах хранились в том числе ракеты западного производства.

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Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией и беспилотниками. А также ракетными войсками и артиллерией. В логистическом центре накапливали и перераспределяли вооружение, которое Украина получала от западных стран.

В сообщение также отмечается, что удалось нанести поражение по скоплению живой силы и военной техники в 112 районах.

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