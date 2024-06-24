Костин рассказал Путину о работе ВТБ

Банк планирует расширять присутствие в регионах

О новой стратегии банка ВТБ рассказал сегодня Владимиру Путину глава кредитной организации Андрей Костин на встрече в Кремле.

Основные направления деятельности останутся прежними. Среди них - кредитование реального сектора экономики, особенно в сфере высоких технологий и импортозамещения, а также работа с населением.

Банк планирует расширять своё присутствие в регионах. В ближайшие три года построят сотни новых отделений. Большинство - в городах, где ранее офисов не было. К концу периода они появятся на всей территории страны.

Путин: В Донбассе и Новороссии работаете? Костин: Владимир Владимирович, мы услышали, мы услышали ваш призыв. Открываемся уже в этом году и хотел бы ещё сказать про Крым, у нас работает дочерний банк там, он самый крупный в Крыму, называется РНКБ. Мы в своё время создали его. Это примерно 2,5 миллиона клиентов и около ста тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Принято решение о том, что мы присоединяем этот банк, потому что задачи растут, Крымский регион быстро развивается, поэтому с нового года у нас будет теперь ВТБ вместо РНКБ в Крыму присутствовать напрямую уже.

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