Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Держитесь подальше от начальства

Овны

Будьте осторожны, когда что-то покупаете, оплачиваете или переводите деньги. Сегодня день мелких потерь – пусть сумма и небольшая, но настроение может испортить.

Тельцы

Держитесь подальше от начальства и чиновников, даже если не давали повода для недовольства вами. Сегодня лучше вести себя незаметно, тогда и проблем не будет.

Близнецы

Студенты и путешественники в зоне риска: может случиться авария или травма. В целом всем представителям знака осторожность не помешает, а сбережет.

Раки

Обратная сторона дружбы может сегодня ранить ваше сердце. Если кто-то из друзей вас незаслуженно обидит, присмотритесь, может, это вовсе и не друг?

Львы

Не опаздывайте сегодня на работу и учебу, делайте все в срок и ведите себя ответственно. Этот день чреват осложнениями, если к вам будут претензии.

Девы

На работе - новости, разговоры, преобразования. Возможно, вас переведут в другой кабинет или офис, могут появиться новые обязанности или изменится график.

Весы

Внезапная любовь с первого взгляда, страсть, все это звучит красиво, но точно ли вам это нужно? Звезды подсказывают, что лучше пока поберечь свое сердце.

Скорпионы

Неподходящий день для перемен в доме и личной жизни. Не стоит сегодня знакомить своих избранников с семьей, искать варианты покупки или аренды жилья.

Стрельцы

Если вы находитесь в отпуске либо учитесь, поступаете в ВУЗ или заканчиваете его - вас ждут стрессы и волнения. Вспомните, что помогает успокоить нервы?

Козероги

Представители знака, зарабатывающие творчеством, могут попасть впросак. На всякий случай не продавайте сегодня свои работы и не ведите коммерческих переговоров.

Водолеи

Вы волнуйтесь, потому что дома что-то идет не так. Воздержитесь от приема гостей, споров с домочадцами, берегите свой маленький семейный мир.

Рыбы

Не планируйте сложных дел и не отлучайтесь с работы. Ваш день может испортить резкая головная боль или звонок начальника, которому вы срочно нужны.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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