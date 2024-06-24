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Власти оценили возможность ограничения турпотока в Крым

13:57
  • понедельник
  • 24 июня 2024

Все пляжи открыты

В Крыму не видят необходимости вводить ограничения для туристов из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Полуостров достаточно безопасен для туристов, все пляжи открыты, сообщил глава Госсовета республики Владимир Константинов.
В Севастополе предупредили о неразорвавшихся суббоеприпасах на пляже

"Сегодня достаточно безопасно в Крыму, мы всех ждем. Все пляжи открытые, можно купаться, никаких проблем с этим нет", - передает его слова ТАСС.

Константинов подчеркнул, что все путевки распроданы, Крым продолжает принимать потоки детей в лагеря.

Ранее в Кремле заявили, что решений на счет закрытия туристического сезона в Крыму пока не принималось. На сегодняшний день в Севастополе могут находиться около 250 организованных туристов, уточнили в АТОР. Никто из них не обращался к туроператорам с просьбой о досрочном возвращении.

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