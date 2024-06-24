Политика двойных стандартов в действии

Даже трагедия - не повод отказываться от двойных стандартов. Летящих в мирно отдыхающих на пляже людей американских ATACMS демонстративно не заметили, но выразили неприятие нападению на храмы и синагоги. То есть жертв поделили на допустимых и не очень. МИД Израиля выразил народу России соболезнования в связи с атаками на дагестанские города. При этом еврейское государство привечает украинских нацистов и оказывает помощь террористическому режиму Зеленского.

Советник главы офиса Зеленского отметился заявлением, которое лишний раз подтверждает, с кем цивилизованный мир должен бороться. Михаил Подоляк даже не скрывает: по мнению Киева, мирной жизни в Крыму быть не должно.

"В Крыму нет и не может быть никаких пляжей, туристических зон и других фиктивных признаков мирной жизни. Это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать собственными гражданскими. Которые, в свою очередь, являются гражданскими оккупантами", - написал Подоляк.

В Брюсселе на уровне официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано сочли недостоверными сообщения о теракте в Крыму с применением ракет НАТО и подвергли сомнению данные властей полуострова о количестве погибших и раненых. А вот в Пентагоне прекрасно осведомлены о применении американских ATACMS по Севастополю. Однако в минобороны США от комментариев отказались. И правда, а что здесь скажешь? Что сами поставили дальнобойное оружие нацистскому режиму и сами же навели на цель?

Возможно, поэтому, западная пресса весьма осторожно освещает удар по гражданским в Крыму, смещая фокус внимания к произошедшему в Дагестане. В то время как Китай, Иран, Шанхайская организация сотрудничества выражают соболезнования, CNN даже во вполне себе однозначной ситуации умудрились найти оправдание дагестанским террористам. Оказывается, они пошли убивать мирных людей, своих же земляков из-за... военных действий на Украине.

"Северный Кавказ всегда был горячей точкой для исламского экстремизма. С чем Россия уже сталкивалась там – это Чеченская Республика, две кровавых войны, во время которых было убито много российских солдат. Сейчас же дагестанских юношей заставляют воевать на Украине. Вероятно, что это усилило экстремизм в регионе", - сказали в эфире.

А вот бывший американский разведчик Скотт Риттер в обеих трагедиях - дагестанской и севастопольской - напрямую обвиняет Запа: "Два события имеют все признаки западного вмешательства. Нет сомнений в том, что эти ужасные нападения против России совершены марионетками Соединенных Штатов и НАТО. Речь идет не просто о косвенном участии США и НАТО. Для подобных атак необходима соответствующая подготовка, разведданные и так далее".

Эту же мысль развивает и французский аналитик Ксавье Моро: "Я думаю, что, поскольку военное поражение Вашингтона является предрешенным, существует желание радикализировать ситуацию. И, к сожалению, как я уже давно говорил, чем ближе Россия продвигается к победе, тем больше терроризм будет использоваться в качестве оружия проигравшей стороной против победившей".

В КНДР предупредили США: если те и дальше будут использовать Украину в качестве военной машины против России, то лишь вызовут более мощную реакцию со стороны Москвы.

Из-за атаки на Севастополь американскими ракетами посла США Линн Трейси вызвали в наш МИД. И сделали демарш в связи с "новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима".

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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