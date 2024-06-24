Погибли 20 человек, нападавшие ликвидированы. Главное о случившемся в Дагестане

Пострадали 46 человек

Изначально на кадрах, снятых в Махачкале, людей с автоматами в штатском опознали как террористов. На самом деле это были одетые по гражданке сотрудники спецслужб.

"В ходе пресечения преступных действий ликвидированы пять лиц, причастных к нападениям. Их личности установлены. Кроме того, следствием устанавливаются иные лица, причастные к совершению преступления", - сообщила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета.

В числе преступников - Осман и Адиль Омаровы, сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, а также его племянник. На допросе чиновник признался, что был в курсе того, что его дети и родственник являются радикальными исламистами. Самым активным, по данным дагестанских СМИ, был именно Осман. В апреле он, предположительно, вернулся из Турции, где жил последние полтора года. Там, по всей видимости, его могли завербовать.

Еще одна деталь, на которую обращают внимание эксперты, это хорошая подготовка террористов. В их действиях прослеживается четкий план. Атаку они координировали друг с другом. Это можно понять по хронологии событий. Нападения начались почти синхронно в районе 18 часов воскресенья. В Дербенте сначала террористы подожгли синагогу и записали видеоотчет. Затем отправились к церкви, где зверски убили охранника и старейшего священника в Дагестане Николая Котельникова. Затем уже начались хаотичные нападения на полицейских. На видео зафиксирован расстрел экипажа ДПС, который в этот момент оформлял протокол и, разумеется, не ожидал атаки.

Следственным управлением СК по республике Дагестан возбуждено уголовное дело. Изъято стрелковое оружие и боеприпасы. По неофициальной информации, этот теракт мог готовиться несколько месяцев. Обсуждение велось в закрытом чате. Там же шла координация действий при нападении в Махачкале и Дербенте, сообщают местные СМИ. Причем синагога и православный храм Покрова пресвятой Богородицы предположительно были в списке главных целей. Как и его настоятель Николай Котельников.

При этом жертв могло быть гораздо больше. Из синагоги прихожане уже разошлись, а вот в церкви еще оставались. К счастью, люди успели забаррикадироваться. Подоспевшие на выручку спецназовцы ликвидировали террориста и эвакуировали 19 человек.

Утром режим КТО в Махачкале и Дербенте был снят. В синагогу и церковь, которые подверглись нападению, приехал глава республики Дагестан Сергей Меликов.

"Мы понимаем, кто стоит за организацией терактов и какую цель они преследовали. Посягательство на наше братство, на наше многонациональное единство, на нашу конфессиональную неразделимость - являются попыткой расколоть наше единство, добиться раздела, раскола между нами, этому не бывать", - сказал он.

По последним данным, в результате теракта погибли 20 человек. Пятнадцать из них - это полицейские. В память о жертвах в республике объявлен трехдневный траур.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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