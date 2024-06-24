В офисе Зеленского заявили, что мирной жизни в Крыму не будет

Полуостров - это, по мнению Киева, большой военный лагерь

Крым – это большой военный лагерь, где не должно быть мирной жизни.

Такое мнение выразил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. На полуострове большое количество военных складов и прочих "военных целей".

"В Крыму нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни", - написал он в своем telegram-канале.

Заявление Подоляка прозвучало на фоне вчерашней атаки ВСУ по Севастополю. Российские силы ПВО сбили четыре американских ракеты ATACMS, пятая "отклонилась от траектории полета". Ее боевая часть сдетонировала над городом, часть суббоеприпасов упали на пляж в Учкуевке. Четыре человека погибли, 151 пострадал.

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