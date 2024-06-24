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Три военных автомобиля подожгли на Украине

15:35
  • понедельник
  • 24 июня 2024

Жители принимают их за машины сотрудников военкоматов

Три автомобиля военных сожгли на Украине. Об этом сообщает телеграм-канал "Страна". Журналисты ссылаются на источник в правоохранительных органах. Накануне издание сообщило, что неизвестные уничтожают военные автомобили в Киевской и Полтавской областях.
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Сегодня пострадали машины в Одессе, Николаеве и Каменском. Украинские СМИ предполагают, что поджоги происходят по ошибке. Автомобили принимают за средства передвижения сотрудников военкоматов. В соцсетях часто появляется видео, как представители ТЦК хватают людей, избивают их и насильно увозят в микроавтобусах в неизвестном направлении.

Напомним, с 18 мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Все военнообязанные должны до 17 июля обновить в военкоматах свои данные.

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