Здание НИИ "Платан" загорелось в подмосковном Фрязино

Проводится эвакуация

В подмосковном Фрязино загорелось здание научно-исследовательского института (НИИ) "Платан".

НИИ расположен по адресу: Заводской проезд, дом 2. Пожар вспыхнул на шестом и седьмом этажах здания. В настоящее время проводится эвакуация, утверждает telegram-канал "112". "Baza" пишет, что на седьмом этаже заблокированы люди.

Информацию о пожаре подтвердили в МЧС России. Горит административное здание. "Пожарные МЧС России спасают людей из задымленных помещений. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.

НИИ "Платан" специализируется на производстве электронных деталей, радиокомпонентов и ряда уникальных приборов.

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