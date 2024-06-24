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Вооруженный мужчина задержан после стрельбы в ТЦ Ростова-на-Дону

15:29
  • понедельник
  • 24 июня 2024

По некоторым данным, стрелок сам дался полиции

Полиция Ростова-на-Дону задержала вооруженного мужчину на парковке возле торгового центра. Как сообщается, подозреваемый открыл стрельбу в ТЦ "Суворовский".

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По рассказам очевидцев, которые приводит Telegram-канал "Это Ростов", мужчина сначала стрелял на улице, затем зашел в кофейню возле ТЦ, откуда направился в сам торговый центр. На месте работают оперативные службы.

Свидетели уточняют, что мужчина сам сдался сотрудникам полиции и его уже увезли на допрос. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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