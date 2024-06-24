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Возросло число жертв терактов в Дагестане

16:00
  • понедельник
  • 24 июня 2024

Семеро пострадавших в тяжелом состоянии

Число погибших в результате терактов в Дагестане возросло до 20. По данным Минздрава республики, пострадали во время нападения боевиков 46 человек. Медики оценивают состояние семерых раненых как тяжелое.

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Террористы атаковали Дагестан минувшим вечером. Боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Шестеро нападавших были ликвидированы.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье "Террористический акт". Как отметили в Минздраве, среди пострадавших и погибших в результате теракта есть как работники правоохранительных органов, так и гражданские лица, передает ТАСС.

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