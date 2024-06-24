Возросло число жертв терактов в Дагестане

Семеро пострадавших в тяжелом состоянии

Число погибших в результате терактов в Дагестане возросло до 20. По данным Минздрава республики, пострадали во время нападения боевиков 46 человек. Медики оценивают состояние семерых раненых как тяжелое.

Террористы атаковали Дагестан минувшим вечером. Боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Шестеро нападавших были ликвидированы.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье "Террористический акт". Как отметили в Минздраве, среди пострадавших и погибших в результате теракта есть как работники правоохранительных органов, так и гражданские лица, передает ТАСС.

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