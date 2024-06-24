МЧС: Девять человек заблокированы в горящем НИИ "Платан"

Одного удалось спасти
Девять человек остаются в горящем здании научно-исследовательского института (НИИ) "Платан" в подмосковном Фрязино.
Спасателям удалось вывести из горящего здания одного человека, сообщили в МЧС России. Его эвакуировали по лестничным маршам.
Спасательная операция продолжается. На место пожара выехал исполняющий обязанности начальника управления МЧС региона Александр Перегуда.
Огнем охвачены 5-7 этажи здания, тушение ведется по третьему рангу сложности, написал в своем telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
О пожаре в НИИ "Платан" стало известно днем 24 июня. Институт специализируется на производстве электронных деталей, радиокомпонентов и ряда уникальных приборов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"