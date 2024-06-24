МЧС: Девять человек заблокированы в горящем НИИ "Платан"

Одного удалось спасти

Девять человек остаются в горящем здании научно-исследовательского института (НИИ) "Платан" в подмосковном Фрязино.

Спасателям удалось вывести из горящего здания одного человека, сообщили в МЧС России. Его эвакуировали по лестничным маршам.

Спасательная операция продолжается. На место пожара выехал исполняющий обязанности начальника управления МЧС региона Александр Перегуда.

Огнем охвачены 5-7 этажи здания, тушение ведется по третьему рангу сложности, написал в своем telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

О пожаре в НИИ "Платан" стало известно днем 24 июня. Институт специализируется на производстве электронных деталей, радиокомпонентов и ряда уникальных приборов.

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