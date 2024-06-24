Спецборт МЧС с пострадавшими в теракте вылетел из Севастополя в Москву

Раненых сопровождают врачи отряда "Центроспас"

Пострадавших в результате теракта в Севастополе отправили в Москву. На борту спецрейса МЧС, который уже отправился в столицу, 22 пациента, в том числе 12 детей.

В пресс-службе МЧС, уточнили, что транспортный самолет Ил-76 МЧС России оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями. На борту есть аппарат искусственного дыхания и кардиомониторы, что позволяет оказывать медицинскую помощь во время полета.

Пациентов на пути в Москву сопровождают врачи отряда "Центроспас". Также пострадавшим готовы оказать необходимую помощь психологи и специалисты Минздрава России, передает РИА Новости.

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