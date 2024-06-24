ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Причиной пожара во Фрязине могло стать нарушение техники безопасности

17:58
  • понедельник
  • 24 июня 2024

На месте ЧП работают 100 специалистов МЧС

В подмосковном Фрязине горит многоэтажное здание бывшего НИИ - сейчас его практические полностью скрывает плотная завеса дыма.

Известно о двух погибших. Есть пострадавшие, один из них в тяжелом состоянии. В помещениях, предположительно, могут находиться девять человек. Они оказались заблокированы из-за быстрого распространения огня. Сообщается об одном спасенном.

Площадь горения к этой минуте превысила четыре с половиной тысячи квадратных метров. В здании прогремел взрыв, на некоторых этажах обрушились перекрытия. На месте работают 100 специалистов МЧС, задействованы 40 единиц техники, в том числе авиация.

Предварительная версия случившегося - нарушение техники безопасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пожар на территории НИИ "Платон"
Пожар на территории НИИ "Платон"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.