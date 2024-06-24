Причиной пожара во Фрязине могло стать нарушение техники безопасности

На месте ЧП работают 100 специалистов МЧС

В подмосковном Фрязине горит многоэтажное здание бывшего НИИ - сейчас его практические полностью скрывает плотная завеса дыма.

Известно о двух погибших. Есть пострадавшие, один из них в тяжелом состоянии. В помещениях, предположительно, могут находиться девять человек. Они оказались заблокированы из-за быстрого распространения огня. Сообщается об одном спасенном.

Площадь горения к этой минуте превысила четыре с половиной тысячи квадратных метров. В здании прогремел взрыв, на некоторых этажах обрушились перекрытия. На месте работают 100 специалистов МЧС, задействованы 40 единиц техники, в том числе авиация.

Предварительная версия случившегося - нарушение техники безопасности.

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