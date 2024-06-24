Площадь пожара в подмосковном Фрязине увеличилась до 3,5 тысячи "квадратов"

Пожарные спасают заблокированных на верхних этажах людей

Три с половиной тысячи квадратных метров уже охватило пламя в горящем административном здании в подмосковном Фрязине. Пожар тушат свыше 100 человек и 40 единиц техники, передает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Ранее сообщалось, что во Фрязине горит административное здание НИИ "Платан". На верхних этажах оказались заблокированы девять человек. По данным МЧС, пожарные предпринимают меры по их спасению.

Позже стало известно, что горящее здание не имеет отношения к НИИ "Платан". Как сообщили в холдинге "Росэлектроника", оно еще в 1990-е годы перешло в частную собственность.

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