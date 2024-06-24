Иностранные лидеры выразили соболезнования российскому народу

В Севастополе и Дагестане произошли трагедии

Москва искренне признательна за соболезнования, которые выразили главы дружественных государств в связи с терактами в Севастополе и Дагестане. Об этом сообщили в нашем МИДе. И слова сочувствия продолжают поступать.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил Владимиру Путину, чтобы выразить солидарность с народом нашей страны в связи с трагическими событиями минувшего воскресенья. Также в ходе телефонного разговора соболезнования выразил глава республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Телеграммы направили лидеры Белоруссии и Армении. Александр Лукашенко решительно осудил бесчеловечные нападения на религиозные объекты в Дагестане, целью которых было посеять панику и нарушить межконфессиональный мир. А Никол Пашинян от имени всего народа Армении и от себя лично попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

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