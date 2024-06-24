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Жертвами пожара в подмосковном Фрязине стали два человека

17:19
  • понедельник
  • 24 июня 2024

В здании прогремел взрыв

Два человека стали жертвами пожара в административном здании во Фрязине. Огонь охватил два этажа площадью около четырех тысяч квадратных метров. Пожарные продолжают тушить пламя, на месте работают 12 бригад скорой помощи, сообщил в Telegram губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Площадь пожара в подмосковном Фрязине увеличилась до 3,5 тысячи "квадратов"
Здание НИИ "Платан" загорелось в подмосковном Фрязино

По последним данным, в здании прогремел взрыв. Что именно взорвалось, уточняется. Кроме того, обрушились конструкции, что вкупе с густым задымлением осложняет работу спасателей. К тушению пожара привлекли вертолет Ка-32 московского авиационного центра.

Сигнал о возгорании поступил ранее в понедельник. В первоначальных сообщениях речь шла о научно-исследовательском институте "Платан". Однако в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" эту информацию опровергли. Там уточнили, что здание не имеет отношения к НИИ оборонной промышленности – оно перешло в частную собственность в конце 1990-х годов, передает ТАСС.

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