Применение новых российских бомб под Харьковом напугало ВСУ

Удары наносятся с большей точностью

Применение ВС России новых авиабомб ФАБ-3000 под Харьковом напугало украинские войска. Российские фугасные бомбы были опробованы в районе Липец, продемонстрировав улучшенные показатели и большую точность ударов, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

О запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000 Минобороны сообщило в марте. Как отметили ксперты, авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно применять для штурма особо укрепленных районов. А новые технологии превратили ее практически в высокоточное оружие.

Немецкая пресса сообщила о первом применении ФАБ-3000 российскими войсками в минувшую пятницу. Журналисты отметили, что бомба содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества, имеет колоссальный радиус поражения и наносит грандиозный урон.

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