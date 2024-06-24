Три тысячи посетителей "Лета в Москве. Все на улицу!" получили городские баллы

Фестиваль продлится до 8 сентября

В проекте "Активный гражданин" продолжается акция "Активное лето" - она посвящена масштабному городскому фестивалю "Лето в Москве. Все на улицу!". Участники получают городские баллы, розыгрыши же проводят с помощью генератора случайных чисел.

Так, по 300 городских баллов уже получили три тысячи жителей столицы. Обменять баллы можно на товары и услуги партнеров сайта "Миллион призов".

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" стартовал 1 июня, продлится он до 8 сентября. Акция "Активное лето" продлится до конца работы фестиваля. Впереди еще 11 розыгрышей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"