ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Три тысячи посетителей "Лета в Москве. Все на улицу!" получили городские баллы

18:05
  • понедельник
  • 24 июня 2024

Фестиваль продлится до 8 сентября

В проекте "Активный гражданин" продолжается акция "Активное лето" - она посвящена масштабному городскому фестивалю "Лето в Москве. Все на улицу!". Участники получают городские баллы, розыгрыши же проводят с помощью генератора случайных чисел.

Так, по 300 городских баллов уже получили три тысячи жителей столицы. Обменять баллы можно на товары и услуги партнеров сайта "Миллион призов".

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" стартовал 1 июня, продлится он до 8 сентября. Акция "Активное лето" продлится до конца работы фестиваля. Впереди еще 11 розыгрышей. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Фестиваль "Лета в Москве. Все на улицу!"
Фестиваль "Лета в Москве. Все на улицу!"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.