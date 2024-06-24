В пожаре во Фрязине могли погибнуть восемь человек

Загорелось многоэтажное здание бывшего НИИ

Согласно предварительным данным, восемь человек погибли в результате пожара в подмосковном Фрязино, сообщают "Интерфакс" и ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Загорелось многоэтажное здание бывшего НИИ. Несколько человек оказались заблокированы из-за быстрого распространения огня.

Площадь горения превысила четыре с половиной тысячи квадратных метров. В здании прогремел взрыв - уточнялось, что это был газовый баллон.

Причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности.

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