Первый случай смерти от ботулизма зафиксирован в Костромской области

Молодой человек заразился во время поездки в Нижний Новгород

Жертвой отравления ботулотоксином стал житель Костромской области. По данным местных властей, молодой человек заразился ботулизмом во время поездки в Нижний Новгород, где он ел салат лобио.

О вспышке ботулизма – острого токсико-инфекционного заболевания – стало известно на прошлой неделе. Случаи заболевания зафиксированы в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани, еще по два случая заражения выявили в Тамбовской области и Ярославле.

По данным Минздрава, на 20 июня с этим диагнозом в стационарах находился 301 человек. Выяснилось, что все пострадавшие заказывали лобио от "Кухни на районе" и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорта".

Возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. СК задержал гендиректора компании "Локалкитчен" Антона Лозина, главу отдела качества Елену Машкову, фактического руководителя компании — производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина, а также повара Карима Норматова. Суд отправил повара в СИЗО, а руководителей – под домашний арест, передает РИА Новости.

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