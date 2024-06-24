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Матвиенко отметила нехватку кадров в регионах

22:14
  • понедельник
  • 24 июня 2024

Дефицит сотрудников МВД составляет более 150 тысяч челове

С соболезнований родным погибших и пострадавшим в террористических актах в Дербенте и Махачкале, а также от удара боевиков ВСУ по пляжу в Севастополе начал в понедельник встречу с членами Совета Федерации глава кабмина Михаил Мишустин.

По поручению президента все службы были мобилизованы – оказывается помощь. Правительство постоянно на связи по этому вопросу с президентом. Принимаем все необходимые меры, чтобы поддержать наших людей. Конечно, хочу пожелать выздоровления всем, кто госпитализирован. И выразить самые искренние и глубокие соболезнования тем, кто потерял родных и близких.

На этой встрече Михаил Мишустин поблагодарил всех сенаторов и лично главу палаты Валентину Матвиенко за работу по формированию нового состава правительства. Впереди - совместная работа над национальными проектами по поддержке семей, молодежи и укреплению финансового, промышленного и технологического суверенитета. В приоритете - защита прав участников СВО.

Спикер верхней палаты обратила внимание председателя правительства на нехватку кадров в регионах - медицинских работников, педагогов. А дефицит сотрудников МВД составляет более 150 тысяч человек. Участковым приходится работать за четверых, при этом зарплата меньше, чем у курьера. 

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