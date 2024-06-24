Пламя распространилось стремительно: подробности крупного пожара во Фрязине

Есть жертвы

Черные плотные клубы дыма видны были из любой точки Фрязина. Главный корпус бывшего научно-исследовательского института "Платан" вспыхнул буквально за считанные минуты. На момент прибытия пожарных огнем уже были охвачены этажи с пятого по седьмой.

Пожару сразу был присвоен третий ранг сложности. Огонь быстро распространялся и вскоре охватил практически все здание. Люди оказались заблокированными внутри. Эвакуировать удалось только одного человека. Остальные, пока ждали помощь, выбивали стекла, чтобы не задохнуться от угарного газа. В момент отчаяния двое решаются прыгать с 8 этажа. Остальные, по предварительной информации, их семеро, не смогли выбраться из-за высокой температуры и дыма. О судьбе еще двух женщин, которые могли находиться на восьмом этаже, пока ничего неизвестно. Один из пострадавших - 34-летний мужчина - в тяжелом состоянии в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ. За медицинской помощью обратились и двое пожарных. От госпитализации они отказались.

"При проведении разведки внутри здания неожиданно произошёл взрыв. Для предотвращения жертв среди задействованного личного состава - было принято решение об отводе их на безопасное расстояние, - сообщил Алексей Логинов, заместитель начальника главного управления МЧС России по Московской области.

В настоящий момент пожар локализован, но в здании по-прежнему есть открытые очаги горения. Внутрь спасатели смогут зайти лишь к утру. Вертолеты Ка-32 проводят проливку сверху - с интервалом три-пять минут.

НИИ "Платан" - здание, известное не только во Фрязине. В советские времена в стенах учреждения разрабатывали электронную технику - в том числе оборонного назначения, а с 90-х годов корпус перешел в собственность частного лица.

"Что касается статуса здания, то оно в банкротстве. Конкурсное управление здесь: 30 компаний. Как правило это и ИП и малые предприятия арендовали под разные цели. Как правило, упаковка или что-то связанное с таким легким производством", - рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Остальные детали определит следствие. СК уже возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Предварительная причина случившегося - аварийный режим работы электросети.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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