Главы МИД союза встретились в Люксембурге

Теперь уже официально: все эти люди со светлыми лицами, они же - обитатели райского сада, на самом деле банальные воры. Как насолить России, главы МИДов Евросоюза обсуждали на сей раз в Люксембурге. И таки договорились, нашли способ легализовать откровенный грабеж. Жозеп Боррель подтвердил: Украина уже на следующей неделе получит первый транш доходов от замороженных российских активов. По данным СМИ - полтора миллиона евро.

Среди тех, кто против, - Венгрия. Ее вето решено обойти по-хитрому, найдя лазейку в законодательстве. Иезуитский план объясняет Financial Times: поскольку страна воздержалась от предыдущего соглашения об изъятии доходов от активов, то и решать, как их использовать, не должна. Будапешт столь наглым, запрещенным приемом шокирован.

Однако кое-что непокорным венграм все-таки удалось - а именно добиться, чтобы новый пакет антироссийских санкций не затрагивал строительство атомной электростанции "Пакш-2" с участием Росатома. И без этого в документе довольно запретов. На ввоз в Россию технологий двойного назначения, на реэкспорт СПГ через Старый Свет.

Есть там и обширный список подсанкционных лиц - с артистами Шаманом, Гагариной и Охлобыстиным во главе. Но самый примечательный пункт, пожалуй, этот: "Пакет также включает в себя меры, позволяющие европейским компаниям затребовать компенсации за ущерб, причиненный им российскими компаниями в связи с применением санкций и изъятием собственности. Это также позволит создать список российских компаний, которые будут мешать процессу арбитража и деятельности судов".

По сути, это признание очевидного: западные компании уже не "вытягивают" введенные Европой санкции, оказывают давление на старосветских чиновников - с тем, чтобы они как-то снизили темп своей разрушительной политики. В ответ Брюссель кидает предпринимателям кость - дескать, "за наше безумие вам Москва заплатит". Только вот работают эти больные фантазии плохо. Даже Олаф Шольц, чья карьера близится к закату, вынужден констатировать: в Германии действительно растет раздражение по поводу проукраинской политики Берлина.

"Это правда, что есть много граждан, которые не согласны с тем, что мы поддерживаем Украину, которые также не согласны с тем, что мы ввели санкции против России. Но, на мой взгляд, альтернативного варианта, состоящего в том, чтобы этого не делать, не существует", - сказал канцлер.

Взлетевшие в космос суммы в квитанциях за коммуналку, подорожавшие продукты, рост безработицы. Все это - на фоне миллиардных трат на Киев. Конечно, рядовым европейцам не нравится такая жизнь.

Есть еще один - главный - страх. Прямое вовлечение в конфликт западных солдат. В Пятой республике это важнейший тезис программы ультраправой партии Джордана Барделлы. Его политсила с блеском выиграла выборы в Европарламент, а теперь предвкушает победу еще и на выборах во Французскую национальную ассамблею, которые пройдут в ближайшее воскресенье.

"Моя красная линия предельно ясна: это ввод войск на территорию Украины. Я не планирую создавать условия для этого. Я не позволю ввести туда французские войска. Это моя позиция, и это позиция нашего движения. Она не изменилась", - заявил Барделла.

Рейтинги его партии, согласно последним опросам, обновляют рекорды, достигая уже 36 процентов. Движение же Макрона плетется где-то позади списка. Похожая ситуация - в Соединенном Королевстве. Там за полторы недели до выборов стало известно: Найджел Фарадж, на днях прямо обвинивший Запад в развязывании украинского конфликта, похоже, получит место в Палате общин. Впервые. А вот Риши Сунак - главный аутсайдер. Из последних сил он пытается вернуть себе лояльность избирателей. Со страниц британской прессы пугает их тем, что лейбористы, дескать, в случае победы попытаются затащить Лондон обратно в ЕС. Разве только украинцам с их мечтой о кружевном белье британский премьер забыл рассказать, какой на самом деле ужас творится в Европейском союзе.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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