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ВСУ нанесли удар по подстанции в Запорожской области

19:23
  • понедельник
  • 24 июня 2024

За обстрелом последовала атака дронов

Подстанция в селе Великая Знаменка Запорожской области стала очередной целью удара ВСУ. Объект атаковали украинские дроны-камикадзе практически сразу после артиллерийского обстрела близлежащего села, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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Как написал Рогов в Telegram, село Великая Знаменка дважды за день подверглось артобстрелу. А в результате атаки нацистов на электроподстанцию она загорелась. Без электричества остались более 2,5 тысячи абонентов.

Рогов отметил самоотверженные действия специалистов. Благодаря им в течение короткого времени количество обесточенных абонентов сократилось до 950-ти. Жителей села предупредили, что вероятность повторных обстрелов и атак дронов сохраняется.

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