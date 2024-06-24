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Губернатор Подмосковья приехал на место пожара во Фрязино

20:06
  • понедельник
  • 24 июня 2024

Пожар локализован на площади 5 тысяч "квадратов"

Площадь пожара в административном здании в подмосковном Фрязине достигла 5 тысяч квадратных метров. Семь этажей выгорели почти полностью. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, который прибыл на место происшествия, пожарные команды пытаются локализовать пожар, однако угроза распространения огня на все здание остается. Ранее сообщалось, что пожар локализован.

В пожаре во Фрязине могли погибнуть восемь человек
Причиной пожара во Фрязине могло стать нарушение техники безопасности

Воробьев подтвердил информацию о гибели двух человек. Двое мужчин выпрыгнули из окна, пытаясь спастись от пламени, оба разбились насмерть.

Уточняется судьба двух женщин, которые были заблокированы на восьмом этаже. Еще один мужчина 34 лет, по данным губернатора, находится в больнице, сейчас он на ИВЛ. Как передает ТАСС, задымление значительно снизилось, хлопки прекратились, продолжают осыпаться куски горящей обшивки и утеплителя. Пожарные пытаются отстоять от огня первый этаж, проливают отдельные очаги.

О пожаре в подмосковном Фрязине, в здании бывшего НИИ, стало известно днем в понедельник. На момент начала возгорания внутри находились 9 человек, одного из них удалось спасти. Остальные восемь, по предварительным данным, погибли.

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