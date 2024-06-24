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Российская ПВО сбила дрон ВСУ над Белгородской областью

20:33
  • понедельник
  • 24 июня 2024

Противник использовал БПЛА самолетного типа

Очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории России пресекли российские силы противовоздушной обороны. Атака ВСУ была зафиксирована около 18:35 по московскому времени, сообщили в Минобороны.

Четыре российских региона атакованы украинскими беспилотниками
Над российскими регионами за ночь сбиты 5 беспилотников ВСУ

По данным военного ведомства, дежурные средства ПВО засекли украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. ВСУ попытались атаковать российский регион с помощью БПЛА самолетного типа.

Попытка атаки была пресечена. Украинский беспилотник уничтожен силами ПВО.

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