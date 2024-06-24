Российская ПВО сбила дрон ВСУ над Белгородской областью

Противник использовал БПЛА самолетного типа

Очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории России пресекли российские силы противовоздушной обороны. Атака ВСУ была зафиксирована около 18:35 по московскому времени, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, дежурные средства ПВО засекли украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. ВСУ попытались атаковать российский регион с помощью БПЛА самолетного типа.

Попытка атаки была пресечена. Украинский беспилотник уничтожен силами ПВО.

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