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Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ

20:44
  • понедельник
  • 24 июня 2024

Юрия Содоля сменил Андрей Гнатов

Владимир Зеленский снова занялся кадровыми перестановками в Вооруженных силах Украины. Украинский президент сообщил об этом в своем Telegram-канале, в отчете об утреннем совещании с силовиками.

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Зеленский объявил, что увольняет командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, которого в последнее время активно подвергали критике. Вместо него назначается бригадный генерал Андрей Гнатов.

Свое видеообращение украинский лидер завершил соболезнованиями семьям "мирных жителей", якобы погибших в результате ракетного удара ВС России по Покровску. Ранее в Генштабе ВСУ признали, что российские войска активно продвигаются на покровском направлении.

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