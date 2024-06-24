Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ

Юрия Содоля сменил Андрей Гнатов

Владимир Зеленский снова занялся кадровыми перестановками в Вооруженных силах Украины. Украинский президент сообщил об этом в своем Telegram-канале, в отчете об утреннем совещании с силовиками.

Зеленский объявил, что увольняет командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, которого в последнее время активно подвергали критике. Вместо него назначается бригадный генерал Андрей Гнатов.

Свое видеообращение украинский лидер завершил соболезнованиями семьям "мирных жителей", якобы погибших в результате ракетного удара ВС России по Покровску. Ранее в Генштабе ВСУ признали, что российские войска активно продвигаются на покровском направлении.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram