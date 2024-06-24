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ЕС утвердил передачу Украине миллиардных доходов от российских активов

21:21
  • понедельник
  • 24 июня 2024

Решение принято в обход вето Венгрии

Украине передадут доходы от российских активов в сумме 1,4 миллиарда евро. О решении Евросоюза сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, в ЕС "смогли преодолеть структурную проблему с вето".

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Боррель заявил по итогам заседания министров иностранных дел стран — членов ЕС, что 1,4 миллиарда евро будут переданы в следующем месяце. Еще миллиард отправят Киеву в последующие месяцы.

Глава МИД Венгрии, выступавшей против такого решения, Петер Сийярто ранее заявил, что Европейский союз намерен направить доходы от замороженных российских активов на закупку оружия для ВСУ. Сийярто подчеркнул, что решение принято в обход мнения Будапешта - и это беспрецедентное по бесстыдству нарушение красных линий и правил ЕС, передает РИА Новости.

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