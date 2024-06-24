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Названа причина пожара в офисном здании во Фрязине

21:45
  • понедельник
  • 24 июня 2024

Горение продолжается на площади 5 тысяч "квадратов"

Причиной пожара в здании бывшего НИИ в подмосковном Фрязине, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Губернатор Подмосковья приехал на место пожара во Фрязино
В пожаре во Фрязине могли погибнуть восемь человек

Пожарные пытаются локализовать возгорание на площади 5 тысяч квадратных метров. Как уже сообщалось, семь этажей офисного здания выгорели почти полностью. Продолжают рушиться конструкции, ранее в одном из помещений взорвался газовый баллон.

О пожаре в подмосковном Фрязине, в здании бывшего НИИ, стало известно днем в понедельник. На момент начала возгорания внутри находились 9 человек, одного из них удалось спасти. Остальные восемь, по предварительным данным, погибли.

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