У Илона Маска родился двенадцатый ребёнок

По мнению миллиардера, "если люди не будут рожать детей, нового поколения не будет"

Илон Маск в 12-й раз стал отцом. Об этом 22 июня, в субботу, сообщило агентство Bloomberg.

По сообщению агентства, третий общий ребенок Маска и директора по специальным проектам Neuralink Шивон Зилис появился на свет ещё в начале года.

Илон Маск известен своей озабоченностью темой низкой рождаемости. По его мнению, "если люди не будут рожать детей, нового поколения не будет".

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