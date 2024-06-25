Также выбиты окна в четырёх квартирах четырёх многоквартирных домов

После массированной атаки по Белгороду пострадала мирная женщина. Об этом 25 июня, во вторник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

У неё закрытая черепно-мозговая травма и перелом руки, ей оказывают необходимую помощь. Также Гладков сообщил о выбитых окнах в четырёх квартирах четырёх многоквартирных домов.

Кроме того, повреждены два коммерческих объекта и четыре автомобиля, линия газоснабжения, кровля и фасад частного дома.

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