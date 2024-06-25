ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

После массированной атаки по Белгороду пострадала мирная женщина

01:34
  • вторник
  • 25 июня 2024

Также выбиты окна в четырёх квартирах четырёх многоквартирных домов

После массированной атаки по Белгороду пострадала мирная женщина. Об этом 25 июня, во вторник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

У неё закрытая черепно-мозговая травма и перелом руки, ей оказывают необходимую помощь. Также Гладков сообщил о выбитых окнах в четырёх квартирах четырёх многоквартирных домов.

Кроме того, повреждены два коммерческих объекта и четыре автомобиля, линия газоснабжения, кровля и фасад частного дома.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.