Он провёл там около пяти лет

Джулиан Ассанж был освобождён из британской тюрьмы. Об этом 25 июня, во вторник, сообщила WikiLeaks.

В тюрьме Ассанж провёл 1901 день(около пяти лет). Высокий суд Лондона освободил его под залог, после чего он сел на самолёт и покину Великобританию.

Он собирается признать часть обвинений на суде 26 июня в рамках сделки с прокуратурой США, что позволит ему в конечном счёте выйти на свободу.

Именно Ассанж раскрыл секретные документы, освещающие военные преступления Вашингтона в Афганистане и на Ближнем Востоке.

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